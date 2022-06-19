الجيزة: غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة يوميا

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز والمدن لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022 والتى ستنطلق غدا الاثنين على مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع وتبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية من الأحد 26 يونيو وتنتهى الخميس 21 يوليو المقبل، حيث سيؤديها 78777 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة.

وصرح راشد بأنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية على مستوى المحافظة و16 مركز توزيع للأسئلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.. مؤكدا متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشى أى معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار فى أعمال التطهير والتعقيم الدورى ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أى مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصا على سلامتهم وللحد من أى تجمعات.

من جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم تجهيز 61 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

وأشار سلومة إلى أنه تم توجيه مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.. مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأى أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.