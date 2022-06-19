عاجل.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة (صور)

جدة - نرمين السيد - واعتمدت الداخلية، خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابته بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون. وتمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات. وتفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية، محيط لجان الامتحانات، للتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

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