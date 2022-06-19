سعفان يصل الجزائر للمشاركة فى اجتماع عربى

جدة - نرمين السيد - واستقبل الوزير بمطار الجزائر، بوشناق خلادى سيدى، محمد رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وسفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريدة.

وعقب الاستقبال عقد اجتماع تنسيقى حول جدول أعمال الرابطة، ورحب رئيس المجلس الوطنى بوزير القوى العاملة، والوفود المشاركة فى اجتماع أعمال الرابطة متمنيا لهم إقامة طيبة فى بلدهم الثانى الجزائر.

من جانبه، أثنى سعفان على حسن الضيافة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر على مر التاريخ، لافتا إلى ضرورة التواصل المستمر والدائم مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الجزائرى، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، والموازى له فى الدولة المصرية للاطلاع على القوانين والقرارات التى يتبناها ودراستها وتوحيد الرؤى لبدء البرامج والأنشطة المشتركة.

وقال سعفان: "إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعى كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، مشيرا إلى أن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعى لشؤون العمل مناقشة كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم، وما يواجههم من معوقات للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية.