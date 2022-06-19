جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن 1789 طالبا وطالبة بالمحافظة يؤدون امتحانات الثانوية العامة التى تبدأ غد الاثنين، مقسمين إلى 705 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية، و988 طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم ، و96 طالبا وطالبة بقسم علمى رياضة، موضحا أنه تم تزويد جميع اللجان بمبردات مياه ومراوح بجانب أعمال التعقييم والتطهير لضمان سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ الملائم للطالب أثناء سير الامتحانات.





وأكد حسن - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال تجهيز لجان الامتحانات واستراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد للمتابعة اللحظية وحل أى مشكلات أو طوارئ خلال فترة الامتحانات. وأضاف أنه تم تجهيز 15 استراحة موزعة بجميع الإدارات التعليمية الخمس للمشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية تتضمن 6 بإدارة الخارجة التعليمية، و4 بإدارة الداخلة، 2 بإدارة بلاط، 2 بإدارة الفرافرة، استراحة واحدة بإدارة باريس، ومراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، وتشكيل لجان داخل كل استراحة للمتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل أية عقبات على وجه السرعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم الوادى الجديد: 1789 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.