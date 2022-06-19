عاجل.. السيسى يستقبل ملك الأردن فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ، الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ، الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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