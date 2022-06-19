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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705371/رئيس-الشيوخ-يستقبل-السفير-الياباني-بالقاهرة

دوت الخليج

رئيس الشيوخ يستقبل السفير الياباني بالقاهرة

حيث أبدي المستشار عبد الرازق، ترحيبه بالضيف الياباني مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومثمناً دور اليابان الحيوي و البارز في النقل والصحة والتعليم وغيرها من مجالات التعاون مثل تطوير المتحف المصرى الكبير و انشاء الخط الرابع لمترو الانفاق.

العلاقات المصرية اليابانية

و من جانبه أشاد السفير الياباني، بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات وموكداً ان العلاقات المصرية اليابانية علاقات راسخة معرباً عن أمله في أن يساهم خلال فترة وجوده بالقاهرة في دفع وتطوير وتعزيز تلك العلاقات على مختلف الاصعدة خاصة البرلمانية، لافتاً الي رغبته في تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية وهو مارحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مؤكداً ان مجلس الشيوخ يحرص تماماً على هذه الخطوة معرباً عن أمله ان يتم ذلك في أقرب وقت.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.