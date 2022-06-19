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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705369/بغيابك-أوتوستراد-تطلق-أغنية-جديدة-بطعم-التسعينات

أطلق فريق أوتوستراد الغنائي أحدث أعماله الفنية بعنوان “بغيابك” والذي أعادو من خلالها إحياء موسيقى التسعينات مرة أخرى، فضلا عن بعض من موسيقى البوب الشرقي مشابهة لروائع حميد الشاعري وعلاء عبد الخالق.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أحدث أغنيات أوتستراد بعنوان بغيابك

وتعاون الأوتستراد في أغنية “بغيابك” مع الكاتب الأردني ياسر قبيلات وتمت صياغتها خلال فترة الحجر الصحي إبان أزمة كورونا، لتجسد فيها مشاعر الغياب والبعد التي عانى منها الجميع خلال الوباء.

كلمات أغنية بغيابك

بغيابك تسهر الدنيا على بابي قمر و نجوم و خيالات تخطر على بالي بغيابك ليل و ورد يتعربش عشباكي يسمعني قصص و حكايات كمشة آهات مثل الصدى بترن بترجع عبالي تعن يوم السبت الناس تنام بتحس براحة الجو العام تفرشي سنانك بالحمام تطلع على بالك مش تمام إنك من وضعك مش مكان تحكيش مع حالك روق يا مان بس تنعس تنفس خود كمان الدنيا بتاخد مين ما كان شو ما كانت تعطي كيف لكان في باللعبة أشكال ألوان ريح راسك إفرش و نام على باب بيتك حط رنان بدي كمان يعمل ألوان بدي كمان يعمل ألوان (يعمل ألوان) بغيابك الصيف لبس معطف شتا و الربيع انحرق قلبه تاه و ضاعت نسماته من يومها لا حدى عاد شافه ولا إندل له و لا إندل له و لا حدى عاد شافه بغيابك يسهرني قلبي ليالي و الدنيا شاردة و ما تضحك في بالي رعود و برق صراخ يسد الحلق و وجع القلب يغص القلب نستنى يفك الغلق أستنى أستنى يفق الغلق و غفيت غفيت عندي شو غفيت و صحيت صحيت عندي شو صحيت و مشيت مشيت معي شو مشيت و نسيت نسيت عندي شو نسيت غفيت غفيت عندي شو غفيت و صحيت صحيت عندي شو صحيت و مشيت مشيت معي شو مشيت و نسيت نسيت عندي شو نسيت

فريق أوتستراد

جدير بالذكر أنه تتأثر موسيقى أوتوستراد بمزيج من موسيقى الروك والريغي والموسيق اللاتينية والفانك جنبا إلى جنب مع كلماتهم الخاصة المكتوبة باللهجة الأردنية، تستلهم الموضوعات من الحياة اليومية في الأردن وتنقل مجموعة من قصص الحب والنضال والتحديات المالية وإساءة استعمال المخدرات وإيجاد الذات من خلال موسيقاهم. وقد اكتسبت الفرقة شعبية بين الشباب الأردني بسبب موسيقاهم وذلك لأنها تستحضر الحياة اليومية في البلاد.

وكانو قد ظهروا عدة مرات على شاشات التلفزيون، أبرزها عندما ظهروا في عرض على قناة رؤيا الفضائية وأيضا عندما استضافهم باسم يوسف على برنامج تلفزيوني مصري يدعى البرنامج. في عام 2015 شاركوا في مسابقة موسيقية كبرى ضد الفرقة المربّع الأردنية.