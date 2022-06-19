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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705368/السعودية-للكهرباء-تحصد-جائزة-برنامج-الإبداع-القيادي-المستدام-على-مستوى-الشرق-الأوسط

حصلت الشركة السعودية للكهرباء على جائزة برنامج الإبداع القيادي المستدام المقدمة من مؤسسة ريادة الأعمال (Entrepreneur Middle East) في حفل جوائز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك عن برنامجها لتطوير القياديين PEAK.

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وجاء الإعلان عن الجائزة خلال الحفل الذي استضافته مؤسسة ريادة الأعمال في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتتويج الفائزين بجوائزها بحضور نخبة من قيادات ورؤساء ومديري المؤسسات المتميزة من مختلف دول الشرق الأوسط.

وأوضح نائب رئيس أول للموارد البشرية عبد الكريم بن عبد العزيز الرشيد أن برنامج PEAK يشكل تجربة فريدة تدمج ما بين القياس والتطوير في بيئة واحدة ويهدف إلى تطوير القياديين في الشركة بأسلوب مختلف يواكب التوجهات الحديثة والتحديات المستقبلية واستحداث برامج عالمية وفق مقاييس أداء عالية؛ لتطوير الجدارات القيادية المعتمدة في الشركة وتعزيز دورها الريادي في تقديم برامج تطوير القياديين وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع أعرق الجامعات وبيوت الخبرة على مستوى العالم في جميع الجوانب القيادية والتي تساهم في تعزيز روح الابتكار والتطور في الشركة.

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة السعودية المشارك في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ (MEF)، الذي دعا إليه وافتتحه الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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السعودية تدعو لمواجهة تحديات التغير المناخي

وافتتح «الجبير» كلمة المملكة، التي ألقاها عبر (تقنية الفيديو) بالشكر لرئيس الولايات المتحدة على استضافة هذه القمة المهمةً، في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات التغير المناخي.

ودعا إلى العمل بشكل جاد على استجابة دولية مشتركة وفاعلة، وحشد جميع الجهود لمواجهتها، والأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، ودعمها لمواجهة الآثار السلبية لسياسات التغير المناخي، دون إعاقة تنميتها المستدامة.

جهود المملكة المحلية والدولية والإقليمية لمواجهة التحديات المناخية

كما استعرض جهود المملكة، ومبادراتها المحلية والدولية والإقليمية لمواجهة التحديات المناخية واستشعار رؤيتها 2030 لتلك التحديات، من خلال جعل البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسية لها.

وأكد على استمرار اهتمام المملكة والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين؛ لمكافحة التغير المناخي والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية؛ لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.