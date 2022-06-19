انت الان تتابع تفاصيل خبر الطاقة النووية الإماراتية: بدأ تحميل الوقود النووي فى ثالث محطات براكة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705365/الطاقة-النووية-الإماراتية-بدأ-تحميل-الوقود-النووي-فى-ثالث-محطات-براكة

أعلنت مؤسسة الأمارات الطاقة النووية عن بدء شركة "نواة" للطاقة التابعة لها تحميل حزم الوقود النووي فى ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية وذلك وفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى معايير عالمية.

دوت الخليج

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية "وام" بأن هذه الخطوة تأتي بعد الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وصرح محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة النووية بأنه :" مع بدء تحميل الوقود النووي فى ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية بعد الحصول على رخصة التشغيل، فأننا نتطلع إنضمام المحطة الثالثة للمحطتين الأولى و الثانية فى إنتاج الكهرباء الموثوقة خلال الأشهر المقبلة".

مضيفا انه :" من خلال هذا الأنجاز بالمحطة الثالثة ستواصل دولة الامارات تقديم حل عملى لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز جهود خفض البصمة الكربونية بشكل أوسع فى دولة الامارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والإسهام بشكل رئيسي فى تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050".

كما أشار الحمادي إلى أن :" الإنجازات المتتالية فى تطوير مشروع متعدد المحطات للطاقة النووية السلمية تظهر الدور الأساسي للطاقة النووية فى تأمين الطاقة واستدامتها للدول الملتزمة بتحقيق تنمية مستدامة طويلة المدي".

520 مراجعة من أجل تشغيل المحطة

وتابع الحمدي أن:" الحصول على رخصة من أجل تشغيل المحطة الثالثة فى براكة يأتي فى إطار أكثر من 520 مراجعة دقيقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، 120 من هذه المراجعة للمحطة الثالثة، حيث اشتملت هذه المراجعات على كل العمليات لضمان التشغيل وفق متطلبات الرقابية المحلية".

ويذكر أن عند تشغيل المحطة الثالثة فى براكة ستعمل على إضافة 1400 ميجا وات من الكهرباء الخالية من الأنبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الامارات إلى جانب المحطتين الأولي و الثانية مما قد يساهم فى تحقيق الدولة أهدافها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.