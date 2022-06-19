انت الان تتابع تفاصيل خبر أسماء غيابات النادي الأهلي عن مواجهة الزمالك فى القمة 124 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705364/أسماء-غيابات-النادي-الأهلي-عن-مواجهة-الزمالك-فى-القمة-124

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأحد، أمام غريمة التقيلدي الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج غيابات النادي الأهلي:

أسماء غيابات الأهلي عن مواجهة الزمالك

ومن المقرر أن يغيب عن النادي الأهلي كل من محمد عبد المنعم وعلي لطفي، ولويس ميكيسوني، وأكرم توفيق، وعمار حمدي، بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول لحاق محمود متولي باللقاء.

الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك تواجها من قبل فى 242 مباراة في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 105 وانتصر الزمالك في 58.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي و الزمالك عبر قنوات" وأن سبورت".

ترتيب الفريقن فى الدوري

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من أصل خاض 20 مباراة خاضها الفريق ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبل 20 هدف.

فيما يحل النادي الأهلي المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 40 نقطة من 17 مباراة ، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام المصرى، سجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 12 هدف.

قد يهمك أيضا..

ويسعي النادي الأهلي فى تحقيق الفوز علي غريمة التقليدي الزمالك، وحصد لقب الدوري المصري هذا الموسم، بينما حقق الفارس الأبيض بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتشعر جماهير النادي الأهلي بالخوف بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن جدران القلعة الحمراء بعد تحقيق العديد من الأنجازات والبطولات مع الشياطين الحمر، حيث تأمل في فوز الفريق اليوم ومواصل نغمة الأنتصارات.

ومن ناحيه اخري يعيش نادي الزمالك حالة من الأستقرار داخل النادي بالرغم من تواجد العديد من الغيابات عن قائمة الفريق.

نتيجة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق إيسترن كومباني بنيتجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

فيما تقدم المارد الأحمر عن طريق لاعب الفريق حسين الشحات في الدقيقة 24، فيما يعزز طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، وأحرز النادي الأهلي ثالث أه​​​دافه في مرمى فريق إيسترن كومباني عن طريق أحمد عبد القادر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز فريق إيسترن كومباني أول أهدافه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. ثم أحرز وليد سليما هدف النادي الأهلي الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.