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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705362/صحة-النواب-تناقش-طلب-النائب-إيهاب-منصور-بشأن-حل-مشكلة-تكليف-الصيادلة

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بشأن حل مشكلة تكليف الصيادلة والتى استمرت أكثر من ثلاث أعوام وحتى اليوم.

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النائب إيهاب منصور: المشكلة مستمرة منذ أكثر من 3 أعوام ويجب وضع خطة زمنية واضحة لحلها

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة قد أعلن فى مجلس النواب الشهر الماضي أنه جارى حل هذه المشكلة، وجارى الانتهاء من تكليف دفعتى 2018 و 2019.

ويناقش طلب الإحاطة اليوم تأخر تكليف دفعة 2020 وعدم الانتهاء من تكليف دفعتى 2018 و 2019، لاسيما فى ظل العجز الواضح فى الصيادلة فى العديد من القطاعات الطبية، علماً بأن عدد الصيادلة المفترض تكليفهم لدفعة 2020 حوالى 14 ألف طبيب. وطالب النائب بخطة زمنية واضحة لحل المشكلة.

منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج

كما تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور حاتم أشرف، اجتماعا اليوم الأحد، لبحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج ككل لتقييم الوضع الصحي بها بين الواقع والمأمول، بناءً على ما تقدم به نواب محافظة سوهاج في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، و اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.