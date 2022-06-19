انت الان تتابع تفاصيل خبر الركن بفلوس.. ضبط عصابة فرض الرسوم على قائدى السيارات بالتجمع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705360/الركن-بفلوس-ضبط-عصابة-فرض-الرسوم-على-قائدى-السيارات-بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بفرض رسوم على قائدى السيارات المترددين على مجمع مقاهى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط (عدد 9 أشخاص) وبحوزتهم (مبالغ مالية- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا إجراميا تخصص فى تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة المشار إليها، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وحبس المتهمين.

لص يسرق أجهزة من شركة بالمعادي

نجح رجال المباحث بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة بإسلوب "التسلق" بمنطقة المعادي بعد إرتكابه واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر محمولة بمنطقة المعادي.

بداية الواقعة

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من مدير إحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقه عدد 11 جهاز كمبيوتر "لاب توب" و "آى باد" و هاتف محمول من داخل الشركة "ملكه".

التحريات والمعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب "التسلق" وإعترف بإرتكابه عدد (5) حوادث سرقة أخرى بذات الإسلوب

المسروقات

وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وأقر بتصرفه ببيع باقى المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تاجر النقد الأجنبى

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط شخص مسجل جنائي، لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

بداية الواقعة

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.