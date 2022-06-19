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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705359/جامعة-بني-سويف-536-ألف-متردد-على-مستشفيات-الجامعة-خلال-6-أشهر

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المترددين على مستشفيات جامعة بنى سويف خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري قد بلغ 536 ألف مواطن موزعين بين الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، والعمليات والاستقبال، وذلك في إطار المنظومة العلاجية المتكاملة التي تقوم بها مستشفيات جامعة بنى سويف لتقديم خدماتها لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

دوت الخليج

وأوضح منصور، أن مستشفيات الجامعة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المترددين ممن حصلوا على خدمة طبية متميزة وتوقيع الكشف الطبي في العيادات وإجراء عمليات جراحية، وقسطرة القلب، والمناظير، لافتاً أن زيادة عدد المترددين جاءت نتيجة لما تتميز به المستشفى بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة، وفريق تمريض على أعلى مستوي من التدريب، إضافة إلى أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، والتطوير الشامل لجميع غرف الرعاية المركزة.

قسم الاستقبال

ومن جانبه أضاف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن قسم الاستقبال قد استقبل 422 ألف و275 حالة، وتم حجز 9 آلاف و997 حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى في مختلف التخصصات الطبية المختلفة، فيما تردد على العيادات الخارجية 57 ألف و930 حالة.

536 الف متردد و35 ألف عملية جراحية بمستشفيات جامعة بنى سويف خلال ٦ أشهر

وأشار عاطف، إلى أنه أنه تم إجراء 33 ألف و224 عملية لسته، وألفين و806 عملية طوارئ، و5 آلاف و752 حالة دخول للطوارئ، وإجراء ألف و75 عملية منظار، ودخول ألف و517 حالة للرعايات المختلفة، وإجراء 238 قسطرة قلبية، وتوفير حقن RTB المذيب للجلطات بوحدة العصبية لــ 67 حالة، وإجراء 958 حالة تدخلي جراحي بقوائم الانتظار، وبلغ إجمالي مرضي الحضانات 376 حالة، وإجراء حالات التفتيت لــ 162 حالة.

جامعة بني سويف تستقبل 12 ألف متبرع ببنك الدم

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن هناك تطوراً ملحوظاً شهده بنك الدم بمستشفيات جامعة بنى سويف في الفترة الأخيرة نتيجة ميكنة كافة التعاملات بداية من مرحلة أخذ العينات، ثم التسجيل على البرنامج باستخدام الباركود لضمان أمان العينة وجودتها وسهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ خاصة فى حالة الفصائل النادرة، والدقة من خلال تسجيل البيانات الشخصية والطبية للمتبرعين، وإجراء التحاليل الخاصة بهم للاستفادة بها عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض.

وأشار منصور، إلى أنه تم استقبال أكثر من 12 ألف و 300 متبرع خلال العام الحالي، موجهاً الشكر والتقدير للقائمين على العمل بوحدة بنك الدم من أطباء، وتمريض، وفنيين، وإداريين، نظراً لما يتطلبه العمل داخل الوحدة من دقة وسرعة في سحب العينات والتحاليل اللازمة، خاصة في أيام الطوارئ والعمليات الدقيقة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من طبيعة العمل داخل المستشفى الجامعي.

القطاع الطبي

ويأتي ذلك في ظل التوسع والتطور الملحوظ الذي يحظى به القطاع الطبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.