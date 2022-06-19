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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705358/الآن-اعرف-موعد-مباراة-الأهلي-اليوم-والقنوات-الناقلة

يبحث جميع عشاق الكرة المصرية عن موعد مباراة الأهلي اليوم، وكذلك القنوات الناقلة، حيث يخوض المارد الأحمر لقاء هام أمام فريق الزمالك في الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتضن ستاد الأهلي وي السلام هذا اللقاء.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة:

موعد مباراة الأهلي اليوم أمام الزمالك

وعن موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة، فالمباراة ستنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم على ستاد الأهلي وي السلام وفي حضور جماهيري يبلغ نحو 5 آلاف للأهلي، و ألف مشجع للزمالك.

وبعد رصد موعد مباراة الأهلي، ننقل لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم:

القناة الناقلة لمباراة الاهلي في الدوري اليوم، هي قناة أون تايم سبورتس، ويعلق على اللقاء كلاً من مدحت شلبي قناة صوتية أولى، وحاتم بطيشة قناة صوتية ثانية.

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تشكيل الأهلي المتوقع في الدوري

بعد رصد موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة، نرصد لكم التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مباراة اليوم أمام نادي الزمالك في القمة 124:

من المتوقع أن يدخل النادي الاهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي رابيعة، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد شريف.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4مباريات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي، ويأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم مع الفوز في باقي مؤجلاته حتى يتثنى له العودة من جديد لقمة الدوري التي يحتلها نادي الزمالك برصيد 44 نقطة، مع لعب 3 مباريات زائدة عن النادي الأهلي.

سجل لاعبو المارد الأحمر 38 هدف وهم الأقوى هجومياً في البطولة ويليه فيوتشر بـ 34 هدف، وكذلك يأتي المارد الأحمر في مقدمة الأندية التي حافظت على نظافة شباكها في البطولة حتى الآن، فلم يستقبل سوى 12 هدف، وخلفه بيراميدز الذي استقبل 15 هدف هو الآخر.