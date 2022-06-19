انت الان تتابع تفاصيل خبر ابنه حسني عبد ربه تفتح النار عليه: بيتنمر عليا ويقولي يا تخينة.. وقعد سنه ميصرفش علينا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705357/ابنه-حسني-عبد-ربه-تفتح-النار-عليه-بيتنمر-عليا-ويقولي-يا-تخينة-وقعد-سنه-ميصرفش-علينا

فوجئ رواد السوشيال ميديا، بفيديو لابنة حسني عبد ربه، فتحت من خلاله النارد على والدها لاعب الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، والذي كان قد تزوج مرة أخرى من لاعبة الدراويش بعدما طلق زوجته الأولى.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وقالت ابنة لاعب الإسماعيلي السابق في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “بابا بيضربني وبيتنمر عليا، وبيقولي يا تخينة قدام صحابه، ومتجوزواحدة لفت على لاعيبة مصر كلها، وكانت بتروحله النادي ويقول لماما دي عيلة صغيرة، هي مين دي اللي عيلة صغيرة؟”.

وأضافت: “بابا ده إنسان مريض، وانا قولتله كده في وشه، وصلني لمرحلة إني كنت بحسبن عليه، وبيدينا 20 ألف جنيه في الشهربس وهو بيصرف أكتر من كده بكتير”.

واستكملت: “قعد سنه ميصرفش علينا، ووضربني بالقلم مرة عشان قولت له عايزة 200 جنيه، عارفين الشيطان هو ده نفسه، وهييجي يوم ويزحف تحت رجل ماما”.

أنا تعبت منه ومهما اتكلم مش هقدر أوصف النار اللي جوايا لأنه أذاني كتير، وبعدين ده بيقارني بميرنا، مين ميرنا دي أصلاً”.

حسني عبد ربه في جهاز الإسماعيلي

ويتواجد حسني عبد ربه، في جهاز نادي الإسماعيلي الحالي، حيث يشغل منصب مدير الكرة بالنادي.