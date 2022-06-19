عامة النواب توافق على موازنة العام الجديد للبرلمان«صور»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705356/عامة-النواب-توافق-على-موازنة-العام-الجديد-للبرلمانصور

اجتمعت اليوم الأحد، اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تمت الإشادة بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين.

دوت الخليج عامة النواب توافق على موازنة العام الجديد للبرلمان واستعرضت اللجنة العامة، تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022/2023. موازنة العام الجديد للبرلمان وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس. وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.

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