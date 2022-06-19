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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705353/دوائرة-أمنية--خطة-تأمين-مباراة-القمة-124-بين-الأهلي-والزمالك

أنهى رجال الأمن خطة تأمين مباراة الأهلي والزمالك الليلة في القمة 124 بين الفريقين، عن طريق عمل عدة دوائر أمنية، تشمل ممرات اللاعبين ومدرجات الدرجة الثالثة يمين وشمال، ومداخل الاستاد.

المجموعة الأفريقية

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

دخول الجماهير

وتحدد الرابعة عصر اليوم الأحد، موعدا لدخول الجماهير لاستاد السلام، وحددت الجهات المعنية مدرج الأهلي الدرجة الثالثة شمال، ويكون دخول الجماهير من باب 7 للاستاد بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومدرج الزمالك الثالثة يمين، حيث يتم الدخول من باب رقم 5 في الشارع الرئيسي لعمارات نهضة مصر.

القناة الناقلة للمباراة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في قضية خلية الردع

عاقبت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، ومحمد صبحي، بجلسة اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مجموعة الردع التابعة لتنظيم داعش، المتهم الأول (الخامس بأمر الإحالة) والمتهم الثانى (الخامس عشر بأمر الإحالة) والمتهم الثالث (السابع عشر بأمر الإحالة)، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

17 متهما

وتتضمن القضية عدد سبعة عشر متهما وفقا لأمر الإحالة، وكانت قد صدرت ضدهم جميعا أحكاما غيابية، وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على المحكمة التي قضت بحكمها السالف، وقد أقر المتهمين بالتحقيقات باعتناقهم أفكارا جهادية قوامها الخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واعتناقهم أفكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم الداعشي الإرهابي الذي يدعو للتكفير وإزهاق أرواح الأبرياء تدريب الشباب داخل معسكرات على القتل خارج القانون وإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.