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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705349/بعد-هجومها-على-عادل-إمام-فجر-السعيد-عن-نجلاء-فتحي--أفلامها-لا-تخلوا-من-القبلات-والمايوهات

هاجمت الفنانة الكويتية فجر السعيد الفنانة نجلاء فتحي، التي انتشر لها تسجيل مسرب منذ فترة تهاجم خلال عادل إمام وتتهم بالإلحاد مشيرة إلى أنه لولا الشعب لم يكن ليصل لكل تلك النجاحات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات فجر السعيد عن نجلاء فتحي وخرجت فجر السعيد لتعرب عن غضبها عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، من خلال منشور كتبت به: “التسريب الصوتي للفنانه سالفة الذكر، والذي أظهر للشعب المصري حقيقة مواقفها السياسية في وكسة يناير، والتي أشرت لها سابقًا في أكثر من مقال منتقده زوجها السابق، وأنها في ركابه، بالإضافة لإساءتها البليغة للزعيم عادل إمام بأنه أفسد الفن، وهو النجم الأوحد الذي استمر 50 سنه مُتربعًا على عرش النجومية، وأفلامه صحيح فيها كوميديا، ولكن ضربت التيارات الإسلامية في مقتل وكشفتهم للشعب، لذلك يعيد الناس مقاطع منها الآن، وستظل أعمالًا خالدة في وجداننا”. فجر السعيد عن نجلاء فتحي: افلامها كلها إفساد وتابعت معربة عن اعتراضها على أفلام نجلاء فتحي، فقالت: “ نجلاء تحديدًا أفلامها لا تخلوا من القبلات والمايوهات، وكل ما يجوز التعبير عنه بكلمة إفساد.. أتمنى حبايبي ومتابعيني في أرض الكنانة التي تسكن مكنون قلبي أن تكونوا عرفتوا إن نظرتي أبعد من البعض منكم بمراحل.. والحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا أن مد في عمري لأرى حوبتي والشعب المصري كله غاضب عليها.. وياليت صحفي شجاع يسأل الفنانة يسرا عن رأيها في الموضوع، باعتبار أنها أكثر فنانة مثّلت مع الزعيم.. أمم وهم أمم وليسه”. إقرأ أيضا: آخرهم نجلاء فتحي وعادل إمام.. نجوم هاجموا بعضهم وأحدهم سب شقيقته تصريحات نجلاء فتحي عن عادل إمام وكانت قد قالت نجلاء فتحي عن الزعيم عادل إمام: “منافق وناشر للفساد.. والشعب هو من صنع عادل إمام، يا عادل إمام اللي عملك هو الشعب.. اللي دفع فيك تذكرة ووصلك للملايين هو الشعب.. وأعماله فساد لمحبة الفساد.. يعني طلّع الفاسد بالآخر هو الرابح.. 40 سنة وأنت بتشرّب الناس اللي أنت عايزه، اللي الدولة عايزاه".

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