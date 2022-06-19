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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705355/المترو-رفع-حالة-الطوارئ-وزيادة-عدد-الرحلات-استعدادا لامتحانات-الثانوية-العامة-2022

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم رفع حالة الطوارئ و تم الإنتهاء من جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال محطات المترو بالخطين الأول والثاني لأبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة.

زيادة عدد الرحلات

أوضحت الشركة فى بيانها أن الإستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا مروراً بأوقات الذروة حتى إنتهاء التشغيل فى تمام الساعة الواحدة صباحا والتى تقدر بعدد رحلات ١٠٩٠ رحلة مقسمة بعدد ٤٨٨ رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة وعدد ٦٠٢ رحلة للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب و أيضآ الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لإمتصاص أى زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق .

تواجد طاقم إسعاف

كما تم تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء او أى حالات مرضية مفاجئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور ، مع التأكيد على تواجد وانتشار شرطة المترو التابعة لشرطة النقل والمواصلات بجميع المحطات مع عمل اكمنة ثابته بالمحطات وعلى الأرصفة وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل مع المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وذلك لضبط كافة أشكال الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور .

دوت الخليج

ومن جانبه أكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب ومؤكدا على أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لإستقبال الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وأضاف بكير أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط مؤكدا على إحترام المواطنين والسعى على تقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق .

وأكد متحدث المترو على أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع ابنائنا من طلبة وطالبات الثانوية العامة وان ينتهى العام الدراسي بالنجاح وتحصيل أعلى الدرجات .