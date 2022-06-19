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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705354/المنطقة-الغربية-العسكرية-تنظم-حفل-زفاف-لـ22-شاب-وفتاة-من-أبناء-مطروح

نظمت المنطقة الغربية العسكرية، حفل زفاف جماعي لعدد 22 شاب وفتاة بمدينة سيوة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني، وزيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.

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تنظيم حفل زفاف لـ22 شاب وفتاة من أبناء مطروح

بدأ الاحتفال بتنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية والعديد من الفقرات الفنية والترفيهية لفرقة الفنون الشعبية بمحافظة مطروح، التي تحمل الطابع الفلكلوري الشعبي، وسط حالة من الفرحة والبهجة التي غمرت أبناء مدينة سيوة، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

وألقى اللواء أح محمد عزالدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها ودورها الداعم لأبناء الشعب المصرى العظيم.

تخفيف العبء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج

وقد أعرب الحضور عن شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من أعمال دعم للمجتمع المدنى فى مختلف الإتجاهات ومساهمتها فى تخفيف العبء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج.

افتتاح مجموعة من الآبار الجوفية بعدد من قرى مدينة براني

وفى سياق متصل وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، قام قائد المنطقة الغربية العسكرية بافتتاح مجموعة من الآبار الجوفية بعدد من قرى مدينة براني، مساهمةً في توفير حياة كريمة لأبناء محافظة مطروح.

حضر الاحتفال مدير أمن مطروح ونائب محافظ مطروح، ووفداً من مشايخ وعواقل محافظة مطروح وعدداً من الشخصيات العامة من أبناء المحافظة.