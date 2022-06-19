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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705347/وزير-الخارجية-يغادر-إلى-لوكسمبورج-لاعتماد-وثيقة-أولويات-المشاركة-بين-مصر-والاتحاد-الأوروبي

توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٩ الأحد، إلى مدينة لوكسمبورج؛ لعقد الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، برئاسة كل من الوزير شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"؛ لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعد بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧.

دوت الخليج

وزير الخارجية يعتمد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سيجتمع أيضاً بمجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك للتشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها موضوعات المناخ، في ضوء استضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. كما أوضح حافظ، أن الوزير سيعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية الأوروبيين على هامش الاجتماع.

بحث سبل تعزيز استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر

وأضاف السفير حافظ، أن الزيارة ستشمل أيضاً شقاً ثنائياً لتعزيز العلاقات بين مصر ولوكسمبورج، حيث سيستقبل صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورج الأكبر الوزير شكري.

كما سيجري شكري مباحثات مع وزير الشئون الخارجية والأوروبية، ورئيس برلمان لوكسمبورج، ووزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة اللكسمبورجية، وذلك في إطار بحث التعاون الثنائي في شتى المجالات.

يُضاف إلى ذلك، فمن المقرر أيضاً لقاء الوزير شكري برئيس بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل تعزيز استثمارات البنك في مصر في العديد من المجالات وبالأخص التحول الأخضر.