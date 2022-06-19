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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705344/مصر-تنتصر-لحقوق-الدول-النامية-وإصدار-عدة-قرارات-لمواجهة-أزمات-الأمن-الغذائي

خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية..

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرًا كبيرًا من المناقشات والتباين في المواقف، إلا أن الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، دفعت بمد فترة المفاوضات يومين إضافيين للتوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.

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تمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من لقاح كورونا

وقد أعلنت السيدة انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة، في الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح المؤتمر، وإصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا عددًا من القرارات والإعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الإلكترونية.

تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائي

وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر، أن الإعلان الوزاري الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافي للغذاء بقيادة الوفد المصري، حيث نجحت مصر في تضمين الإعلان إجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء، لافتةً إلى أن القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة ازمات الامن الغذائي، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة انتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.

وأشارت جامع إلى أن "صفقة أو حزمة جنيف " الصادرة عـن المـؤتمر، قد تضمـن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الاعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح المنظمة وفقا لاحكامها واهدافها، والاخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل اكبر فى النظام التجارى متعدد الاطراف، الى جانب التاكيد على اهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.

أهم قرارات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والاعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالى:

الأول: اتفاق دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشانه ما يقرب من 21 عام، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المخطر عنه، حفاظا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكى العالمى وفقا للبند رقم ١٤ -٦ من اهداف التنمية المستدامة.

الثانى: اعلان وزارى بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية، ويتضمن الاشارة الى القرار الوزارى بشان الاعفاء المؤقت من بعض احكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.

الثالث: الاعلان الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة ازمات الأمن الغذائى.

الرابع: قرار بشان اعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للأغراض الإنسانية من القيود على الصادرات.

الخامس: قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الاليكترونية الى المؤتمر الوزارى الثالث عشر فى عام ٢٠٢٣، حفاظا على استقرار المعاملات الاليكترونية.

هذا وقد ضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية، والوزير مفوض تجارى د. احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، وايمان رفعت رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات والتجارة الخارجية، ووحيد عدلى المستشار تجارى بجنيف، ونيرمين المليجى بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية والسكرتير تجارى بجنيف شيماء هداية.