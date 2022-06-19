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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705339/مراجعات-الثانوية-العامة-2022-طريقة مراجعة-نهائية-لمادة-التربية-الوطنية

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الثانوية العامة 2022، عن مراجعات لمادة التربية الوطنية، قبل انطلاق نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوي، خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم طباعة الكتب المدرسية، وتحميلها على أجهزة التابلت بنظام بي دي اف .

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تنطلق غدا امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حيث يؤدي 707 ألف و992 طالب/طالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، الامتحانات في المواد غير الأساسية والتي لا تضاف إلى المجموع، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة التربية الدينية الوطنية غدا الاثنين 20 يونيو 2022 ، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام البابل شيت، في تمام الساعة 11 صباحا ولمدة ساعة ونصف حتى الساعة 12.30 ظهرا، ويسبقها الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية في تمام الساعة التاسعة صباحا.

مراجعة نهائية مادة تربية وطنية ثالثة ثانوي 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه مواد التربية الوطنية والتربية الدينية، غير أساسية ولا تضاف للمجموع، ولكن لابد من اجتيازها من خلال الامتحانات، محذرة من الغياب، حتى لا يقع الطالب في فخ الرسوب ، خاصة انها مواد رسوب ونجاح.

واتاحت وزارة التربية والتعليم، مصادر رقمية متعددة لتمكين طلاب الثانوية العامة من المذاكرة والمراجعة النهائية في جميع المواد، وذلك عبر منصة حصص مصر ، ومنصة مباشر ، وقناة مدرستنا 3 الفضائية والمخصصة لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، مراجعة نهائية على مادة التربية الوطنية عبر هذه الوسائل قبل الامتحانات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم تطبيق الغش في امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، مشددة على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو التابلت، أو وسيلة قد تكون زريعة للغش، حيث أنه في حالة ضبط الطالب سيتم تحرير محضر غش.

وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يوليو، بآداء الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي تعقد بنظام "البابل شيت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.