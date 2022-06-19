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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705333/بشرة-للموظفين-الاجازات-الرسمية-2022-للمعلمين

الإجازات الرسمية للمعلمين 2022، تصدرت محركات البحث المختلفة، حيث يبحث الكثير من المعلمين عن موعد إجازات المعلمين 2022، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، لمعرفة الإجازات الرسمية المتاحة لهم دون أن تأثر على الحوافز والمكافآت.

الإجازات الرسمية في 2022 للمعلمين

وينشر موقع دوت الخليج موعد الإجازات الرسمية خلال 2022، كذلك الإجازات الرسمية للمعلمين 2022.

إجازة ثورة 30 يونيو 2022

تحل أول إجازة رسمية للمعلمين والعاملين بالدولة كافة، يوم 30 يونيو، حيث تحتفل جمهورية مصر العربية، بثورة 30 يونيو والتي أعلنته إجازة رسمية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

حدد معهد الفلك يوم الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات، ويكون عيد الأضحى المبارك موافق السبت 9 يوليو 2022، وبذلك أعلنت الدولة أن إجازة عيد الأضحى الرسمية تبدأ من الجمعة 8 يوليو حتى السبت 12 يوليو، وتكون الإجازة الرسمية للمعلمين 2022 لمدة 5 أيام.

الإجازات الرسمية للمعلمين 2022

مع تزايد البحث عن الإجازات الرسمية للمعلمين 2022، والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2022، نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الخميس 30 يونيو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لكل العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة.

- الجمعة 8 يوليو حتى الثلاثاء 12 يوليو: إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام بكافة مؤسسات الدولة.

- السبت 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو 1952.

- السبت 30 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الخميس 6 أكتوبر: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر: إجازة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

الإجازات الرسمية لعام 2021 - 2022

وكانت الدولة منحت عدة إجازات رسمية أخرى على مدار العام، والتي جاءت كالتالي:

- الخميس 6 يناير: إجازر رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- الخميس 27 يناير: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

- الإثنين 25 أبريل: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

- السبت 30 أبريل حتى الخميس 5 مايو: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك.