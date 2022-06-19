آخر تحديث.. سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - ينشر موقع دوت الخليج آخر تحديث لـ سعر طن الحديد اليوم فى مصر 2022 والذي شهد استقرارًا نسبيًا، نتيجة التأثر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية على رأسها رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، فضلًا عن ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية وتوابعها الاقتصادية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022 تحديث يومي

وجاء سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022، كالتالي:

- سعر طن حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع - سعر طن حديد السويس للصلب 18070 جنيها تسليم أرض المصنع - سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها تسليم أرض المصنع - سعر طن حديد المراكبى 18050 جنيها تسليم أرض المصنع - سعر طن حديد مصر ستيل 18000 جنيه تسليم أرض المصنع - سعر طن حديد الجارحى 17850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

- سعر طن حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيه تسليم أرض المصنع - سعر طن حديد العشرى 18000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

وكانت قد مددت وزارة الصناعة والتجارة العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام.

سعر الأسمنت اليوم في مصر 2022

أما بالنسبة لسعر الأسمنت اليوم في مصر 2022 فقد جاءت كالتالي:

سعر أسمنت النصر اليوم 1285 جنيهًا.

سعر أسمنت المعلم 1270 جنيهًا.

سعر أسمنت وادي النيل 1280 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت المخصوص 1280 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 1250 جنيهًا.

يشار إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصاءات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021 ما يقارب 46% من إجمالي صناعة الأسمنت في مصر متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال أعمال مصريين برؤوس أموال مصرية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر طن الحديد في مصر 2022 قد شهد ارتفاعًا إبان الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يسجل انخفاضًا نسبيا أواخر مايو، إلا أنه لم يتناسب مع الارتفاع الذي شهده سعر الحديد بعد شهر فبراير.