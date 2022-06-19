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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705352/تكريما-وتقديرا-لدوره-الدولي-والوطني-برلمانيون-يطالبون-بمنح-محمد-صلاح-جواز-سفر-دبلوماسي-ويؤكدون-نموذج-مصرى-عالمي-يحتذي-به

طالب عدد من النواب، بمنح اللاعب المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى، جواز سفر دبلوماسي تكريما وتقديرا له على دوره الدولي والوطني.

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وفي هذا الإطار، كشفت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنها أول من تقدمت باقتراح برغبة إلى وزير الشباب والرياضة، عام 2018 أى فى الفضل التشريعي الأول، لرفعه لوزارة الخارجية؛ لإصدار جواز سفر دبلوماسي اللاعب المصري الدولي محمد صلاح؛ تكريما وتقديرا له على دوره الدولي والوطني.

منح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي

وأكدت مايسة عطوة، أن ما طالبت به قد تحقق اليوم لكنه تأخر قليلا، حيث أن صلاح بشخصه وفعله يعد أكبر دعاية لمصر، مضيفة: "صلاح خير من يمثل مصر دوليا، وخير واجهة مشرفة لمصرنا الحبيبة، ومن يرفع علم مصر في الاستادات الدولية والمحافل العالمية، يستحق منا كل الاحترام والتقدير، وما أروع أن تكون سببًا لرفع علم مصر في المحافل الدولية.

محمد صلاح فخر لمصر وللعالم العربي أجمع

وأضافت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن محمد صلاح فخر لمصر وللعالم العربي أجمع، مشيرة إلى أن جواز السفر هو أقل تقدير له، فاللاعب الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى قيمة وقامة دولية ويستحق هذا التكريم البسيط، لما حققه من إنجازات عالمية فى الكرة الرياضية، ولما قام به من صورة مشرفة لمصرى استطاع ان يلتف العالم اجمع على حبه وكنموذج مصرى عالمي يحتذي به وقدوة لشبابنا مؤكدة أن محمد صلاح لاعب استثنائى للكرة المصرية نفخر به جميعا.

هشام الجاهل يطالب بباسبور دبلوماسي وتكريم محمد صلاح

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المصرية، بمنح اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، الباسبور الدبلوماسي كتكريم بسيط عن مجهوداته الدولية الكبيرة والتى هي صورة مشرفة لمصر، ومؤخرا ما قام به بالتبرع بــ6% من ثروته للاعمال الخيرية

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللاعب الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى قيمة وقامة دولية ويستحق هذا التكريم البسيط، لما حققه من إنجازات عالمية فى الكرة الرياضية، ولما قام به من صورة مشرفة لمصرى استطاع ان يلتف العالم أجمع على حبه وكنموذج مصرى عالمي يحتذي به وقدوة لشبابنا مؤكدة أن محمد صلاح لاعب استثنائى للكرة المصرية نفخر به جميعا.

نموذج مصرى عالمي يحتذي به

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمنح نجم وكابتن منتخب المصرى، محمد صلاح، جواز سفر دبلوماسى، تكريماً لمشواره الرياضى المتميز ومساهمته فى رفع اسم البلاد فى الكثير من المحافل الدولية.