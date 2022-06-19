اللجنة العامة للنواب توافق على موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:33 مساءً - وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.

أشاد "جبالى"، فى بداية الاجتماع بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين. واستعرضت اللجنة العامة تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022/2023. وقد راعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس. وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.