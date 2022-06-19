خطة تغطية الكلاسيكو المصري .. 6 مخرجين و20 كاميرا لنقل الأهلي والزمالك تحت شعار "لا للتعصب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 12:33 مساءً - قال محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية فى التليفزيون المصرى، أن هناك خطة لنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتى تجمع القطبين فى الثامنة مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأضاف محمد إبراهيم، فى تصريحات تليفزيونية، "رافعين شعار لا تتعصب برعاية الهيئة الوطنية للإعلام، وملتزمون بالحيادية التامة فى مباراة القمة، هي مهرجان رياضي ونجاح الكرة المصرية يؤثر على المنتخب، سننقل المباراة بـ20 كاميرا، والوحدة 23 الـ 4 k من ستتولى التغطية بحيادية تامة للطرفين".

وأشار إلي أن أقوى عربة إذاعة خارجية فى الشرق الأوسط، طبقا للنظام الجديد، وضعنا خطة من 4 أيام واخترنا 6 مخرجين، كل منهم مسؤول عن شىء معين، وهدفنا تطوير النقل التليفزيوني وتحقيق طفرة عن السنوات الماضية".

واختتم قائلا، "سيتواجد الفار ومخرج المباراة ليس له علاقة بلقطات الفار ولا يتدخل إطلاقا، الصورة تأتى بالتوازى مع عرضها على غرفة الفار ليتم نقلها على الهواء".

وتنتظر جماهير كرة القدم المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022، وكان من المُقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري يوم 24 مايو الماضى، قبل تأجيلها لانشغال المارد الأحمر وقتها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ولكنه حصدها من 17 مباراة فقط.