مصر تشارك فى مؤتمر دولى ببحث حول «مرض الرئة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن قبول واعتماد البحث العلمى "مرض الرئة الخلالى فى الطفولة: ما نعرفه وما يفترض أن نعرفه"، المشارك به الدكتور أحمد الظاهر عرفات، أستاذ مساعد الأطفال بجامعة كازان روسيا واستشارى طب الأطفال بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، كممثلًا عن الهيئة، بالمؤتمر العاشر لطب حديثى الولادة الإكلينيكى بدولة إيطاليا.





وقدمت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، التهنئة للدكتور أحمد الظاهر عرفات، على قبول واعتماد البحث العلمى المشارك به كممثل عن الهيئة بأحد المؤتمرات الطبية والعلمية الكبرى الدولية، مشيرة إلى أن هذا يعد تكليلًا للجهود المتميزة للكوادر والكفاءات الطبية بمستشفيات الهيئة فى مجال البحث العلمى، متمنية له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن مهارات وقدرات الكوادر والكفاءات البشرية من الأطباء والخبراء العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل هو قاطرة التميز التى تقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لبناء منظومة صحية قوية تسهم فى الابتكار والتطوير، ونجاح مسيرة الدولة فى النهوض بقطاع الرعاية الصحية وتحقيق التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ولفت السبكى إلى حرص الهيئة على تمكين الكفاءات والكوادر الطبية من نشر أبحاثهم العلمية والمتطورة بالمؤتمرات والمؤسسات والجهات المعنية المرموقة عالميًا، وكذلك إعطائهم الدعم الكامل ضمن جهود الهيئة لتأسيس حاضنة الأفكار والأبحاث للتطوير، لتبنى الأفكار والأبحاث العلمية البناءة والمتميزة فى مجالات الرعاية الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، لما لذلك من أثر إيجابى فى الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للأفراد، وتحقيق الريادة لمصر وهيئة الرعاية الصحية فى مجال الابتكار بالرعاية الطبية والتكنولوجيا الصحية عالميًا.