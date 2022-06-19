الإنتاج الحربى والهجرة.. البدء بإنشاء المركز المصرى اليابانى للتدريب (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا الإعلان عن بدء التعاون فى إقامة "المركز المصرى – اليابانى للتدريب والتأهيل" يأتى كأحد مخرجات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى أقامته وزارة الهجرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 31/5-1/6/2022 وكان لوزارة الإنتاج الحربى نصيب كبير فى المشاركة بجلساته وعقد اللقاءات مع العديد من العلماء الذين شاركوا فيه والذى كان من بينهم الدكتور حسين الزناتى المتخصص فى مجال التدريب والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة إدماج خبرات أبناء مصر العاملين بالخارج فى عملية التنمية التى تتم حالياً فى الدولة المصرية فى إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الوزير أن الفكرة الأساسية من إقامة المركز هى تدريب العاملين الفنيين بالصناعة المصرية وترسيخ المفاهيم والسلوكيات والثقافات الموجودة لدى العامل اليابانى ونقلها للعمال المصريين، لافتاً إلى أن المركز مخطط إنشائه على ست مراحل تبدأ بإعلان وزارة الإنتاج الحربى تبنيها فكرة إنشاء المشروع مروراً بالتنسيق مع الجامعات والجهات اليابانية للتعاون مع الوزارة فى إنشاء المركز ونظام التدريب عليه ومن ثم تدريب العاملين بقطاع التدريب التابع للوزارة ليصبحوا الكوادر المسئولة عن التدريب بالمركز لاحقاً ويلى ذلك إنطلاق خدمات التدريب لطلبة المدارس والمعاهد الفنية التابعة لقطاع التدريب والانطلاق بخدمات التدريب إلى جميع الشركات الصناعية المصرية.

بدورها ثمّنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التعاون البناء مع وزارة الإنتاج الحربى لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج للمشاركة فى دعم جهود التنمية بالدولة، مشيدةً بحجم الإنجازات التى تحققها وزارة الإنتاج الحربى فى مجال الصناعة المدنية جنباً إلى جنب مع الصناعات الدفاعية.

وأكدت أن هذا التعاون بين الإنتاج الحربى والدكتور حسين الزناتى لنقل التجربة اليابانية فى مجال التدريب والتأهيل سيحقق طفرة فى بيئة العمل الفنى داخل مصر، مشيرةً إلى أن التعاون يعزز استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية الشاملة والإرتقاء بجودة حياة المصريين.

وأشارت "مكرم" إلى أن رئيس الجمهورية قد وجّه بتعظيم الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج فى مجال التنمية ودعم استراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الوطن.

وأعربت عن سعادتها بالإعلان عن إنشاء "المركز المصرى – اليابانى للتدريب والتأهيل" والذى يمثل أحد مظاهر جنى ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى اختتمت فعالياته مطلع شهر يونيو الجارى ونظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام وعدد من المؤسسات والجهات المعنية وانعقدت خلاله (12) جلسة تناولت عدة محاور مهمة وأساسية يرتكز عليها ملف الصناعة فى مصر.







من جانبه أعرب الدكتور حسين الزناتى المدير التنفيذى للمركز العربى اليابانى للتدريب والتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية عن تفاؤله وسعادته ببدء تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى التى تمتلك إمكانيات وخبرات تدريبية وفنية وبشرية متميزة إلى جانب إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يستهدف تدريب الفنيين حديثى التخرج وطلبة المنشآت التعليمية الفنية وأنه يمكن عن طريق المركز توفير الحضانة التى تستوعب مجال الصناعة الخاص بالمتدرب من خلال المدربين اليابانيين، وسيقوم المركز بالتركيز على (التدريب، التمكين، الاستدامة)، وأبدى فخره بما تشهده البلاد من طفرة هائلة فى كافة المجالات وجهود الدولة المصرية للحفاظ على الاستقرار والقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مؤكداً على ثقته فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات نظراً لما يتوافر بها من مزايا تنافسية وفرص سوقية متميزة وخبرات ماهرة فى مختلف المجالات.

من ناحيته أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن وزارة الإنتاج الحربى حريصة على الاستفادة من عقول أبناء مصر بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم وتبنى مشروعاتهم بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربى حريصة على تعزيز مجال التعليم والتدريب بمصر من خلال قطاع التدريب والمنشآت التعليمية التابعة لها وذلك فى إطار إيمان الوزارة بأهمية تطوير منظومة التصنيع والإنتاج فى مصر وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

حضر مراسم الإعلان المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية، والدكتور محمد توفيق مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربى للسياسات المالية والإدارية، ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى.