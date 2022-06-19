شكرى يتوجه إلى لوكسمبورج لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - يترأس الدورة الوزير شكرى، ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تعد بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى سيجتمع أيضاً بمجموعة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى، للتشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها موضوعات المناخ، فى ضوء استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

كما أوضح حافظ، أن الوزير سيعقد أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية الأوروبيين على هامش الاجتماع.

وأضاف السفير حافظ، أن الزيارة ستشمل أيضاً شقاً ثنائياً لتعزيز العلاقات بين مصر ولوكسمبورج، حيث سيستقبل دوق لوكسمبورج الأكبر الوزير شكرى، كما سيجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، ورئيس برلمان لوكسمبورج، ووزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة اللكسمبورجية، فى إطار بحث التعاون الثنائى فى شتى المجالات.

كما من المقرر أيضاً أن يلتقى الوزير شكرى برئيس بنك الاستثمار الأوروبى لبحث سبل تعزيز استثمارات البنك فى مصر فى العديد من المجالات وبالأخص التحول الأخضر.