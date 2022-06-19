غدا.. انطلاق ملتقى «بُناة مصر» بمشاركة 6 وزارات إفريقية وعربية

جدة - نرمين السيد - تنطلق فعاليات الدورة السابعة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء» تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الإثنين، بمشاركة 6 وزارات إفريقية وعربية لاستعراض مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى وسط الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التى تشهدها الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة فى مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية فى ظل التحول الاقتصادى الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويشهد الملتقى الذى يُقام تحت عنوان "فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية فى ضوء المتغيرات العالمية"، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى لمقاولى التشييد والبناء، بالإضافة إلى دخول الشركة المصرية الإفريقية العربية للتنمية EGAAD كطرف فاعل فى تنظيم الفعاليات لهذا العام، مشاركة وفود إفريقية وعربية تجمع ممثلى الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال لدول إفريقية هى: "كوت ديفوار، سيراليون، الكونغو، والكونغو الديمقراطية، غانا، زيمبابوى"، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية هى: "ليبيا، المغرب، السودان، الأردن".

وتتضمن المناقشات التى تتناولها فعاليات الملتقى نموذج مشروعات النقل العملاقة بالدول الإفريقية الطموحة للتنمية، وذلك وسط حضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، لبحث مخططات التنمية الشاملة فى القارة الإفريقية والمنطقة العربية وطرح خريطة المشروعات الكبرى، فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتتطرق الجلسات إلى مناقشات بين الوفود العربية والإفريقية والمصرية حول ضرورة وضع رؤية موحدة ومتكاملة للنهوض بقطاعات البنية التحتية، ونقل الخبرات بين كافة الجوانب المشاركة فى ظل تواجد عدد كبير من الشركات المصرية والأفريقية الرائدة فى مجالات متعددة، مع بحث التكامل بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذا الهدف، بما يضمن حياة أفضل للأجيال القادمة فى دول القارة والدول العربية.

هذا كما يشارك البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد Afreximbank فى فعاليات ملتقى "بُناة مصر" لتسليط الضوء على خططه الداعمة لقطاع التشييد والتعمير والنهوض بالبنية التحتية فى الدول الإفريقية، وهو ما يمثل حلقة نقاشية هامة لتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات التى تسعى للتعاون مع البنك.

وتستعرض النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر فى التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، والتى ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبى على البيئة فى كافة مشروعاتها والحد من كافة التأثيرات والانبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الإثنين، فعاليات الدورة السابعة لملتقى بُناة مصر، وسط حضور وزارى موسع من الحكومة المصرية، وكذلك وزراء الدول الإفريقية والعربية بقطاعات الإسكان والاستثمار والقطاعات الخدمية، كما يضم الملتقى لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية، وذلك فى إطار الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربى والإفريقى وتعظيم التكامل البينى بين دول القارة وتعزيز التعاون المشترك، ونقل خبرات وتجارب الدولة الرائدة فى عملية التنمية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل وغيرها من المجالات التى شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية.