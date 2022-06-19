المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 22 شابا وفتاة بمطروح

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بدأ الاحتفال بتنفيذ عرض للموسيقات العسكرية والعديد من الفقرات الفنية والترفيهية لفرقة الفنون الشعبية بمحافظة مطروح التى تحمل الطابع الفلكلورى الشعبى، وسط حالة من الفرحة والبهجة التى غمرت أبناء مدينة سيوة، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.
وألقى اللواء أح محمد عزالدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها ودورها الداعم لأبناء الشعب المصرى العظيم.
وقد أعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من أعمال دعم للمجتمع المدنى فى مختلف الاتجاهات ومساهمتها فى تخفيف العبء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج.
وفى سياق متصل وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة قام قائد المنطقة الغربية العسكرية بافتتاح مجموعة من الآبار الجوفية بعدد من قرى مدينة برانى مساهمةً فى توفير حياة كريمة لأبناء محافظة مطروح.
حضر الاحتفال مدير أمن مطروح ونائب محافظ مطروح، ووفداً من مشايخ وعواقل محافظة مطروح وعدداً من الشخصيات العامة من أبناء المحافظة.
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