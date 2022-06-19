انت الان تتابع تفاصيل خبر بأسلوب التسلق.. ضبط لص يسرق أجهزة من شركة بالمعادي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705334/بأسلوب-التسلق-ضبط-لص-يسرق-أجهزة-من-شركة-بالمعادي

نجح رجال المباحث بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة بإسلوب "التسلق" بمنطقة المعادي بعد إرتكابه واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر محمولة بمنطقة المعادي.

بداية الواقعة

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من مدير إحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقه عدد 11 جهاز كمبيوتر "لاب توب" و "آى باد" و هاتف محمول من داخل الشركة "ملكه".

التحريات والمعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب "التسلق" وإعترف بإرتكابه عدد (5) حوادث سرقة أخرى بذات الإسلوب

المسروقات

وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وأقر بتصرفه ببيع باقى المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تاجر النقد الأجنبى

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط شخص مسجل جنائي، لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

بداية الواقعة

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نفذ 5 جرائم.. سقوط لص المساكن بالمرج

تمكن ضباط أمن القاهرة من القبض علي مجرم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالمرج، وتم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة للتحقيقات.

قوة أمنية

وكانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالى- هاتف محمول - عدد 3 مفتاح مصطنع .

اعتراف المتهم

بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بإسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترف بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الإسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.