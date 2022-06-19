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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705332/مايسة-عطوة-تقدمت-باقتراح-برغبة-لمنح-محمد-صلاح-جواز-سفر-دبلوماسي-منذ-2018

كشفت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنها أول من تقدمت باقتراح برغبة إلى وزير الشباب والرياضة، عام 2018 اى فى الفضل التشريعي الأول، لرفعه لوزارة الخارجية؛ لإصدار جواز سفر دبلوماسي اللاعب المصري الدولي محمد صلاح؛ تكريما وتقديرا له على دوره الدولي والوطني.

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منح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي

وأكدت مايسة عطوة، أن ما طالبت به قد تحقق اليوم لكنه تأخر قليلا، حيث أن صلاح بشخصه وفعله يعد أكبر دعايه لمصر، مضيفة: "صلاح خير من يمثل مصر دوليا، وخير واجهة مشرفة لمصرنا الحبيبة، ومن يرفع علم مصر في الاستادات الدولية والمحافل العالمية، يستحق منا كل الاحترام والتقدير، وما أروع أن تكون سببًا لرفع علم مصر في المحافل الدولية.

محمد صلاح فخر لمصر وللعالم العربي أجمع

وأضافت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن محمد صلاح فخر لمصر وللعالم العربي أجمع، مشيرة إلى أن جواز السفر هو أقل تقدير له، فاللاعب الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى قيمة وقامة دولية ويستحق هذا التكريم البسيط، لما حققه من إنجازات عالمية فى الكرة الرياضية، ولما قام به من صورة مشرفة لمصرى استطاع ان يلتف العالم اجمع على حبه وكنموذج مصرى عالمي يحتذي به وقدوة لشبابنا مؤكدة أن محمد صلاح لاعب استثنائى للكرة المصرية نفخر به جميعا.