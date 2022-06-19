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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705331/النواب-يوافق-على-منحة-للمجلس-القومى-لحقوق-الإنسان-بـ-300ألف-يورو

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة- اليوم - على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود ٣٠٠ ألف يورو تنفيذاً لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة.

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هذه الموافقة تنفيذا للمادة ١٢ من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان على اي اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكان قبلها قد استهل رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم، بإلقاء الضوء على أبرز ماجرى في مؤتمر البرلمانيين الشباب بشرم الشيخ المنقضي منذ أيام، حيث قال: ناقشنا حالة تغير المناخ وتأثيرها على حالة حقوق الإنسان .

النواب يوافق على أتفاقية منحة للمجلس القومى لحقوق الإنسان بـ 300ألف يورو

وأضاف: عملنا بدأب على الشراكة مع المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، وأنه لأول مرة يكون هناك مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافة البلاد لمؤتمر الدول الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ.

واختتم: المؤتمر جاء كبرهان على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ، وأنه قد شهد المؤتمر مناقشات ومداولات كحالة حوارية فريدة وراقية حول قضايا تشغل العالم أجمع.