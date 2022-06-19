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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705330/سقوط-تاجر-النقد-الأجنبى-في-قبضة-أمن-القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط شخص مسجل جنائي، لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

بداية الواقعة

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نفذ 5 جرائم.. سقوط لص المساكن بالمرج

تمكن ضباط أمن القاهرة من القبض علي مجرم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالمرج، وتم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة للتحقيقات.

قوة أمنية

وكانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالى- هاتف محمول - عدد 3 مفتاح مصطنع .

اعتراف المتهم

بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بإسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترف بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الإسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

تنفيذ 3776 حكم قضائى فى حملة أمنية بالقليوبية

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

نتائج الحملات

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ 3786 حكم قضائى متنوع.

إتخاذ الإجراءات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .