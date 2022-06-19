رئيس النواب:«مؤتمر البرلمانيين الشباب»جاء كبرهان على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم لمكافحة تغير المناخ

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705329/رئيس-النوابمؤتمر-البرلمانيين-الشبابجاء-كبرهان-على-إرادة-مصرية-صادقة-لبلورة-جهد-عالمي-منظم-لمكافحة-تغير-المناخ

استهل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة اليوم، بإلقاء الضوء على أبرز ماجرى في مؤتمر البرلمانيين الشباب بشرم الشيخ المنقضي منذ أيام، حيث قال: ناقشنا حالة تغير المناخ وتأثيرها على حالة حقوق الإنسان .

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وأضاف جبالي: عملنا بدأب على الشراكة مع المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، وأنه لأول مرة يكون هناك مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافة البلاد لمؤتمر الدول الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ.

مكافحة تغير المناخ

واختتم رئيس مجلس النواب: المؤتمر جاء كبرهان على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ، وأنه قد شهد المؤتمر مناقشات ومداولات كحالة حوارية فريدة وراقية حول قضايا تشغل العالم أجمع.