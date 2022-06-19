انت الان تتابع تفاصيل خبر تنفيذ 3776 حكم قضائى فى حملة أمنية بالقليوبية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705323/تنفيذ-3776-حكم-قضائى-فى-حملة-أمنية-بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

نتائج الحملات

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ 3786 حكم قضائى متنوع.

إتخاذ الإجراءات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

نفذ 5 جرائم.. سقوط لص المساكن بالمرج

تمكن ضباط أمن القاهرة من القبض علي مجرم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالمرج، وتم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة للتحقيقات.

قوة أمنية

وكانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالى- هاتف محمول - عدد 3 مفتاح مصطنع .

اعتراف المتهم

بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بإسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترف بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الإسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

سحب 3021 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكترونى

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من سحب 3021 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكترونين وذلك الذي فرضه قانون المرور على اصحاب المركبات وفقا لمنظومة التحول الرقمي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 1888 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

مهلة تركيب الملصق

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.