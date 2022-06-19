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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705322/بسبب-الإهمال-الطبي-وفاة-سيدة-داخل-مستشفى-خاص-بالدقهلية

دوت الخليج

شيماء السيد حجاج سيدة في العقد الثالث من عمرها تنعم بحياة هادئة مستقرة وهي أم لثلاثة أطفال في عمر الزهور، حيث اتفقت مع زوجها على إجراء إحدى العمليات الخاصة بشفط وكحت نسبة من الدهون، وبالفعل توجهت لأحد المستشفيات الخاصة داخل مدينة السنبلاوين، وتوجهت لغرفة العمليات، وهنا تأتى الطامة الكبرى عندما جاء دور التحاليل الطبية لأخذ فصيلة الدم وتشخيصها لحاجة الفقيدة إلى نقل دم بعد العملية وتم إعطاء الضحية عدد أربع أكياس من فصيلة دم +O وهذه فصيلة مضادة لفضيلة دمها.

وفاة سيدة

حيث أن الضحية كانت تحتاج لفضيلة +A وليس +O مما تسبب في إلحاق ضرر بالغ بها وخلل بوظائف الكلى وفشل كلوى على حد القول وضرر بالغ بالرئتين وتدهورت حالتها تماما وتم نقلها إلى مستشفى آخر فى محاولة لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة لتترك زوجها وثلاثة أطفال قدر لهم أن يتم حرمانهم من والدتهم في أكثر مرحلة عمرية، وليتم تأريخ واقعة إهمال وخطأ طبى جديد فى المستشفيات الخاصة التي لا تنظر سوى للإستثمار بقدر النظر لصحة المريض والحجز داخل المستشفى من أجل تحقيق الربح.