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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705320/شوبير-يكشف-مخطط-قمصان-للفوز-على-الزمالك-في-القمة-124

تتجه الأنظار نحو ملعب ستاد السلام والذي يستضيف لقاء القمة 124، بين الأهلي والزمالك، في الجولة 20 والمؤجلة من بطولة الدوري، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري.

وفي هذا السياق تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن موقعة اليوم بين الأهلي والزمالك، وعن مخطط كل مدير فني للظفر بالقمة 124 والتي تجمع بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، حيث أكد شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم، على أن كل فريق لديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط وذلك نظراً للمنافسة المستمرة بينهما في البطولة حتى الآن.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وقال شوبير، أن سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، سيعتمد على طريقة لعب 4/2/3/1، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على الاسم الذي يقود الجبهة اليُمنى في مباراة اليوم، فالخيار بين محمد هاني وكريم فؤاد لم يُحسم بعد، وكذلك لم يتم اعتماد رباعي الهجوم حتى الآن من قِبل مدرب المارد الأحمر، لكنه قال أن هذا هو شكل الأهلي في لقاء اليوم أمام الفارس الأبيض:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة أو أيمن أشرف، محمد هاني أو كريم فؤاد.

في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد شريف، حسين الشحات.

وأشار شوبير في حديثه إلى أن سامي قمصان، سيلعب بنفس أسلوب لعبه الذي اتخذه أمام فريق الشرقية للدخان، في آخر لقاءات الفريق في الدوري والذي تمكن من تحقيق الفوز فيها بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وأكد على أن طريقة اللعب السابقة التي اتخذها موسيماني، في مباريات الفريق كانت تعتمد على 4/2/2/2، وهي الطريقة التي لم تُلقي بالنجاح على الفريق، وحقق النادي أسوأ نتائج له في الدوري حتى الآن.

ترتيب الأهلي في الدوري

جديراً بالذكر أن النادي الأهلي يتواد في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر في مباراة وحيدة امام المصري البورسعيدي، ويتبقى له 3 مؤجلات في البطولة.