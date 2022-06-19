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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705318/سحب-3021-رخصة-سيارة-لعدم-تركيب-الملصق-الالكترونى

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من سحب 3021 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكترونين وذلك الذي فرضه قانون المرور على اصحاب المركبات وفقا لمنظومة التحول الرقمي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 1888 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

مهلة تركيب الملصق

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

حملات مرورية

وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع سيارات متروكة

كما رفعت الجهات الأمنية 63 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة .

تنفيذ 3776 حكم قضائى فى حملة أمنية بالقليوبية

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

نتائج الحملات

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ 3786 حكم قضائى متنوع.

إتخاذ الإجراءات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .