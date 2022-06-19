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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705317/الإفادة-من-الهدى-والأضاحي-وصول-50-ألف-رأس-من-الأغنام-استعدادا-لموسم-حج

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي «أضاحي»، عن وصول باخرة مواشٍ لميناء جدة الإسلامي قادمة من القرن الأفريقي، وعلى متنها 50 ألف رأس من الأغنام؛ مخصصة لضيوف الرحمن؛ استعداداً لموسم حج 1443هـ.

دوت الخليج

وصول 50 ألف رأس من الأغنام استعدادا لموسم حج

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي "أضاحي" والهيئة العامة للموانئ ووزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم التأكد لحظة وصول الأغنام من استوفائها لكافة الاشتراطات الصحية، بعد أن تم الكشف عليها في المحجر الصحي في ميناء التحميل المعتمد من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

فحص عينات عشوائية في مختبر ميناء جدة الإسلامي

كما خضعت الحمولة قبل فسحها لفحص عينات عشوائية في مختبر ميناء جدة الإسلامي المُزود بأحدث التجهيزات المخبرية؛ لضمان التأكد من المواصفات والمعايير الصحية ومأمونيتها والحد من دخول الامراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وتحت أطباء وفنيين بيطريين.

وأسهم ميناء جدة الإسلامي بإجراءاته المتطورة في تسهيل عمليات التفريغ المتخصصة والمتعددة الأغراض، وهو ما يؤكد صيغة التعاون الاستراتيجي بينه وبين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، بما يخدم ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن مشروع "أضاحي" قد أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 809 ريال، يمكن شراؤها من خلال منصة أضاحي من هــــنـــا.