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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705316/إصابة-مستشار-الأمن-القومي-الأميركي-بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، بإصابة مستشار الأمن القومي الأميريكي جاك سولفيان بفيروس كورونا المستجد، وتأتي هذه الإصابة قبل أسبوع من سفر مستشار الأمن القومي مع الرئيس الأمريكي جو بايد من أجل حضور أجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية.

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مستشار الأمن الأمريكي لم يكن على اتصال ببايدن

وذكرت المتحدثة بأن:" مستشار الأمن القومي لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن ولم تظهر عليه أي أعراض تظهر اصابته بالمرض" لافتا إلى أن :"هذه المرة الأولى التي يصاب فيها سوليفان بفيروس كورونا".

ومن ناحية أخري أعلن البيت الأبيض يوم السبت، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان التقى فى البيت الأبيض يوم الجمعة، بوزيرة الخارجية السنغالى آيساتا تال سال.

كما أضاف البيت الأبيض انه ألتقى مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي فى لوكسمبورغ لمدة أربع ساعات ونصف وكان ذلك يوم الأثنين.

ولم يتضح حتي الآن عن ما إذا كانت نتيجة الأختبارات ستؤثر على خطط سفر المستشار الأمن القومي الأمريكي

ويذكر أن الأسبوع الماضي كان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى جنوب ألمانيا من أجل حضور قمة مجموع السبع كما انه سيتوجه إلى إسبانيا من أجل حضور قمة حلف الناتو فى نهاية يونيو الجاري.