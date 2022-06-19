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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705309/انطلاق-الجلسة-العامة-للبرلمان-ومناقشات-موسعة-حول-الموازنة-العامة-للعام-المالي-الجديد-22-23

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

دوت الخليج الموازنة العامة 2022- 2023 وكان قد قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة ترتيب مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة الأسبوع الجاري أيام ١٩ و٢٠ و٢١ يونيو ٢٠٢٢. علي أن تكون الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، علي النحو الآتي: -سيتم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، اليوم الأحد و غدا الإثنين ١٩ و٢٠ يونيو. وسيتم مناقشة مشروعات القوانين الآتية يوم الثلاثاء ٢١ يونيو: - مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة). -مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية. -مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

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