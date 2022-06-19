انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. وزير الرياضة يبحث استعدادات اللاعبة سمر حمزة للبطولات المقبلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705313/بالصور-وزير-الرياضة-يبحث-استعدادات-اللاعبة-سمر-حمزة-للبطولات-المقبلة

التقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم الأحد، لاعبة المنتخب الوطنى للمصارعة "سمر حمزة" للتعرف على متطلبات اللاعبة، واستعداداتها للمشاركة فى البطولات المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الشباب والرياضة على دعم ومساندة اللاعبة فى مختلف البطولات على غرار دعم الوزارة لجميع الأبطال الرياضيين بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، والاتحادات الرياضية، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو توفير الرعاية لأبطال مصر بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية.

مباراة مصر وكوريا

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.