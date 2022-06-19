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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705335/رئيس-الوزراء-يتابع-مع-وزير-البترول-جهود-تنفيذ-تكليفات-الرئيس-في-عدد-من-ملفات-العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص عددا من ملفات العمل، وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية.

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وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، ولا سيما مع تأثر قطاع الطاقة من جراء الظروف العالمية الراهنة، لافتا لما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه بالمشاركين في الاجتماع الوزاري للمنتدى، مؤخرا، بشأن قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة المقبلة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك دعما من القيادة السياسية للنشاط الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط وحثه على استدامة ملف الطاقة في المنطقة والتعاون بين الدول الأعضاء به، لافتا في هذا الإطار إلى جلسة المباحثات التي عقدها على هامش اجتماع المنتدى مع كبار المسئولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق تعاون يسهم في الإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي لنقل الغاز إلى دول أوروبا.

وأوضح وزير البترول أن الاتفاق سيسهم في إعطاء دفعة وتشجيع للشركات العالمية بهدف الإسراع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط، الأمر الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول جهود تنفيذ تكليفات الرئيس في عدد من ملفات العمل

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة في مجال زيادة جهود الحفر والاستكشاف، وتنفيذ تكليفات السيد الرئيس في هذا الشأن، وقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى سرعة إصدار الموافقات المطلوبة في هذا الشأن، ولا سيما أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما اطمأن رئيس الوزراء على توافر المنتجات البترولية المختلفة، في ظل ارتفاع الأسعار عالميا لمختلف المنتجات البترولية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وزيادة الاستهلاك.