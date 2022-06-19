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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705314/نقابة-المعلمين-تشكيل-غرفة-عمليات-ورقم-واتس-أب-لمتابعة-امتحانات-الثانوية-العامة

قررت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

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وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية ، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر وآمن.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية ، ضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع ، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم ، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل ، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات.

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .

وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يوليو، بآداء الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي تعقد بنظام "البابل شيت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية

الأحد 26 يوليو

اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو

الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

الجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو

الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 7 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو

الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)

التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)

علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 19 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 21 يوليو

الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم)

الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)

الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية