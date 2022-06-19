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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /705306/مراجعات-نهائية-دليلك-لمذاكرة-مادة-الدين-للصف-الثالث-الثانوى-2022

تنطلق غدا امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حيث يؤدي 707 ألف و992 طالب/طالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، الامتحانات في المواد غير الأساسية والتي لا تضاف إلى المجموع، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

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مراجعات نهائية الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية والمساحة غدا الاثنين 20 يونيو 2022 ، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام البابل شيت، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف حتى الساعة 10.30 صباحا، ثم يدخل طلاب الشهادة الثانوية فترة راحة قدرها نصف ساعة، ثم يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية في تمام الساعة 11 صباحا ولمدة ساعة ونصف حتى الساعة 12.30 ظهرا.

مراجعة مادة التربية الدينية

ويبحث طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 عن مراجعات نهائية لمادة التربية الدينية المسيحية والإسلامية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء النماذج الاستردشادية للامتحانات، غير أنها اتاحت مراجعات نهائية للمواد عبر منصاتها الرقمية مثل منصة حصص مصر ، ومنصة مباشر ، وقناة مدرستنا 3 الفضائية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان مادة التربية الدينية لا تضاف إلى المجموع الكلي للثانوية العامة 2022 ، بينما ستكون هذه المواد مواد رسوب ونجاح، ولا يمكن اجتياز مرحلة الثانوية العامة 2022 ودخول مرحلة التعليم الجامعي بدون النجاح في هذه المواد.

حظر اصطحاب المحمول والتابلت

كما نبهت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم تطبيق الغش في امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، مشددة على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو التابلت، أو وسيلة قد تكون زريعة للغش، حيث أنه في حالة ضبط الطالب سيتم تحرير محضر غش.

وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يوليو، بآداء الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي تعقد بنظام "البابل شيت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.