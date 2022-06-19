انت الان تتابع خبر أسعار الزيت يونيو 2022.. الفروق وصلت 17 جنيه والتموين توضح من يتحملها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن سعر طن الزيوت ارتفع من 700 دولار إلى 1700 دولار؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

و تحدث إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الأزمة العالمية بشأن زيت الطعام.

وأكد مساعد وزير التموين أن الوزارة تسعى لإحلال التكنولوجيا المقامة بمصانع الزيوت في مصر، كما تستهدف طرح مشاركة القطاع الخاص لضخ الاستثمارات في تطوير تلك المصانع.

وأشار إبراهيم عشماوي، إلى أن الدولة تحملت فروق الأسعار، نيابة عن المواطن، والتي وصلت إلى 17 جنيهًا في كل زجاجة زيت، معقبا: “كتير من السلع أسعارها هتزيد”.

سعر الزيت في يونبو مقارنة بشهر مايو

زيت عافية 0.8 لتر ذرة بسعر 47 جنيها مقابل 38 جنيها بزيادة حوالي 9 جنيهات للزجاجة.

زيت عافية 1.6 لتر ذرة بسعر 88 جنيها مقابل 71 جنيها.

زيت عافية 2.2 لتر ذرة بسعر 120 جنيها مقابل 98 جنيها.

زيت عافية 0.8 لتر من العصفر بسعر 41 جنيها مقابل 32 جنيها.

عافية 1.6 لتر زيت دوار الشمس بسعر 75 جنيها مقابل 57 جنيها.

زيت عافية 2.2 لتر من العصفر بسعر 103 جنيهات مقابل 80 جنيها.

زيت كرستال الذرة 0.8 لتر بسعر 47 جنيها مقابل 38 جنيها.

زيت كرستال الذرة 1.6 لتر بسعر 88 جنيها مقابل 70 جنيها.

زيت كرستال الذرة 2.2 لتر بسعر 120 جنيها مقابل 98 جنيها.

زيت عباد الشمس كريستال 0.8 لتر بسعر 41 جنيها مقابل 32 جنيها.

زيت عباد الشمس كريستال 2.2 لتر بسعر 103 جنيها مقابل 80 جنيها.